Sanremo: da febbraio al via alla ASD Insieme il corso di Animatore Turistico

La ASD INSIEME, in collaborazione con Odissea Animazione & Spettacolo, organizzerà un corso per Animatore Turistico con sbocco lavorativo per la stagione 2024. Le iscrizioni sono già aperte. Il corso (posti limitati) partirà a febbraio, con la durata di 64 ore fra teoria & pratica e le lezioni saranno svolte il mercoledì e il sabato presso ASD Insieme, Via Volta, 17 a Sanremo

Obbiettivo:

Grazie al corso di Animatore Turistico offerto dall'associazione APS ASD Insieme Sanremo in collaborazione con Odissea, si avrà l'opportunità di intraprendere una carriera nel settore turistico, che da anni si conferma vincente e in continua espansione, offrendo sempre più possibilità di lavoro ai giovani.

Durante il corso, si apprenderanno competenze organizzative, autonomia e conoscenze linguistiche e culturali, che consentiranno di:

• Ideare e programmare i servizi di animazione e intrattenimento

• Organizzare e condurre attività di animazione ed intrattenimento

• Gestire l’accoglienza e la soddisfazione della clientela

INOLTRE chi sarà ritenuto idoneo al lavoro, verrà richiesta la disponibilità per un impegno lavorativo stagionale c/o strutture turistiche in Italia

PROGRAMMA :

Il programma del corso prevede moduli specifici che permetteranno di sviluppare competenze necessarie per la professione.

MODULO 1

1) ORIENTAMENTO: 8 ORE

2) TECNICA TURISTICA: 8 ORE

- Amministrazione

- Comunicazione

- Marketing sociale

- Merchandising

MODULO 2

1) ANIMAZIONE: 16 OR

- I ruoli

- Creatività e tecniche di animazione

- Strategie di gestione del gruppo

- L'animazione nel contesto turistico

- Animazione e scenari operativi

- Animazione sportiva

- Spettacoli

- Tecnico audio luci

2) RECITAZIONE, DIZIONE E REGIA: 16 ORE

MODULO 3

1) COREOGRAFIE: 16 ORE

- Aerobica, step, acquagym

- Balli di gruppo

- Balli caraibici

- Musical

Alla fine del corso, verrà rilasciato l’attestato di Qualifica di “Animatore Turistico” , riconosciuto in Italia e in tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea ai sensi del D.lgs 13/13

SBOCCHI PROFESSIONALI

Chi sarà ritenuto idoneo al lavoro, verrà richiesta la disponibilità per un impegno lavorativo stagionale c/o strutture turistiche ricettive in Italia quali; villaggi turistici, alberghi, navi da crociera, campeggi e stabilimenti balneari.

Durata e Orario

Le lezioni saranno svolte il mercoledì e il sabato per un totale di 64 ore

Sede: APS ASD Insieme Sanremo , Via Volta, 17 - Sanremo

info@centroasdinsieme.it - 3393351687