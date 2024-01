Il Liceo Linguistico Cassini di Sanremo al concorso di scrittura internazionale, in lingua francese

Grande ed importante novità arriva dal Liceo Linguistico G.D. Cassini di Sanremo.

La classe 3a R è stata scelta per rappresentare l’Italia al concorso di scrittura internazionale, in lingua francese, creato ed organizzato dall’Associazione Monegasca Aux Coeurs des Mots.

"L’associazione, che ha come Presidente d’onore S.A.S. il Principe Alberto di Monaco - si spiega nella nota , è stata fondata da Hilde Haneuse Heye e beneficia del patrocinio dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia.

Partecipano al concorso 48 Paesi nel mondo, ciascuno con una sola scuola ed una sola classe ammessa. Per questo motivo è realmente un onore per il Liceo G.D. Cassini essere stato scelto. L’edizione di quest’anno ha come tema ‘la mia differenza, la mia forza’. I ragazzi dovranno redigere un articolo di giornale nel quale racconteranno un caso di discriminazione, preferibilmente realmente accaduto, dal quale il protagonista ha tratto la forza per trasformare gli ostacoli affrontati in un successo.

Nei giorni scorsi la Presidente Hilde Haneuse Heye, accompagnata dalla corrispondente per l’Italia Barbara Carrara Foglino, ha visitato la classe prescelta dialogando a lungo con i ragazzi e le professoresse per approfondire il tema della discriminazione. Una selezionata giuria di scrittori, giornalisti, sportivi ed intellettuali di fama internazionale esaminerà gli elaborati di 48 classi. I vincitori saranno premiati direttamente da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

L’obiettivo di Aux Coeurs des Mots è di integrare i giovani nel dibattito sull’uguaglianza dei diritti di donne e uomini, con la piena convinzione che l’educazione sia un vettore determinante per far evolvere le mentalità, qualunque sia l’origine dell’individuo, il genere ed il credo".