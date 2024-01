Da Vallecrosia un omaggio per il console generale nella Terra del Fuoco

Marcello Piccone, cittadino di Vallecrosia, amante dei viaggi in moto, partirà a breve per una nuova sfida motociclistica di 4.500 chilometri, che prevede una tappa a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, dove sarà ricevuto dal Console Generale.

Per questo motivo, Piccone è stato ricevuto dal sindaco Armando Biasi e dal consigliere comunale Stefano Fullone, che gli hanno consegnato un omaggio da recapitare al console generale da parte della città di Vallecrosia.