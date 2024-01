Sull'Aurelia a Camporosso Mare spuntano gli ulivi, Gibelli: "Scelti per ricostituire il filare alberato" (Foto)

Sono stati scelti e piantati degli ulivi per ricostituire il filare alberato in via Aurelia a Camporosso Mare. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Abbiamo scelto gli ulivi per ricostituire il filare alberato in via Aurelia a Camporosso Mare" - fa sapere il primo cittadino - "E’ stato, infatti, piantato il nostro albero mediterraneo per eccellenza al posto delle esotiche palme cinesi (Trachycarpus fortunei) di cui rimanevano pochi esemplari, peraltro, infestati da un insetto parassita proveniente dalle foreste del Sud America (Paysandisia archon)".

"Gli ulivi di via Aurelia si aggiungono ai platani di corso Vittorio Emanuele, in tutto sono 34, uno per ogni bimbo nato nel 2023" - sottolinea il sindaco Gibelli - "Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante intervento di riqualificazione ambientale della nostra città".