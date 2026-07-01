Sanremo, le ecoisole lasciano via Nino Bixio: saranno divise in tre punti vicini per tutelare la scuola e il servizio

La decisione è arrivata ed è destinata a chiudere una delle polemiche che hanno accompagnato l'introduzione delle nuove ecoisole in città. Le tredici ecoisole collocate davanti all'ingresso della scuola Mater Misericordiae di via Nino Bixio saranno infatti rimosse e redistribuite in tre diverse aree del centro di Sanremo, una soluzione studiata per rispondere alle esigenze dell'istituto senza però penalizzare cittadini e attività commerciali.

La scelta è stata assunta dall'assessore all'Ambiente Ester Moscato, d'intesa con il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini. Lo spostamento è previsto entro la metà di luglio e porterà i contenitori nelle zone di Santa Tecla, dell'area antistante il Penny e di piazza Bresca. Si tratta di una soluzione che rappresenta un punto di equilibrio. Da una parte vengono accolte le richieste avanzate dalla scuola, dalle famiglie e dall'associazione Imprese per Sanremo, che avevano evidenziato l'inopportunità della presenza delle ecoisole proprio davanti all'ingresso dell'istituto. Dall'altra, i contenitori non saranno allontanati dal centro cittadino, ma semplicemente distribuiti in tre punti diversi, così da continuare a garantire un servizio capillare a residenti, attività economiche e turisti.

Nelle scorse settimane il caso aveva suscitato un acceso dibattito ed era stata chiesta una verifica urgente sotto il profilo igienico-sanitario, richiamando anche l'attenzione sui recenti interventi di deratizzazione effettuati in un cortile adiacente alla scuola. Alle preoccupazioni dell'istituto si erano aggiunte quelle espresse da Imprese per Sanremo, che aveva sollecitato una diversa collocazione delle ecoisole per evitare possibili criticità legate al decoro urbano e alla presenza quotidiana di bambini e famiglie.

Il successivo sopralluogo effettuato da Comune e Amaie Energia aveva aperto la strada alla soluzione ora ufficializzata, con lo spostamento delle ecoisole in aree comunque vicine, evitando così di creare disagi agli utenti del servizio. Nel frattempo, per tutta l'estate, prosegue il servizio di raccolta porta a porta dedicato alle utenze non domestiche, che potranno comunque conferire i rifiuti anche nelle ecoisole rimaste aperte, accessibili senza tessera soprattutto per agevolare i numerosi turisti presenti in città.

“Le operazioni di installazione delle nuove ecoisole – spiega l’assessore all’ambiente Ester Moscato - si sono concluse regolarmente lo scorso 31 maggio 2026, con l’intenzione di renderle operative a partire dal giorno successivo. Tuttavia, l'attivazione del nuovo servizio è stata momentaneamente posticipata perché, nei giorni successivi alla posa, i residenti, i cittadini e le attività economiche del centro hanno inviato una serie di segnalazioni e osservazioni. Di concerto con Amaie Energia, abbiamo preferito avviare un approfondimento tecnico volto a verificare le collocazioni individuate, con l’intenzione di garantire una migliore integrazione nel contesto urbano e una fruibilità del servizio ancora più efficace, ricollocando quindi le ecoisole ritenute meno idonee. Ringraziamo la cittadinanza per la preziosa collaborazione e la comprensione dimostrate in questa fase di transizione e miglioramento del servizio”.

Da Amaie Energia e Servizi arriva la “conferma della piena disponibilità a dare attuazione alle decisioni che saranno assunte dall’Amministrazione comunale in merito alla collocazione e all’attivazione delle nuove ecoisole. L’azienda è pronta a eseguire tutti gli interventi tecnici che si renderanno necessari, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e rispondente alle esigenze della cittadinanza. Parallelamente proseguiranno le attività di distribuzione delle tessere e dei badge, così da consentire l’avvio del sistema secondo le modalità e i tempi che saranno definiti dal Comune”. L’effettiva messa in funzione delle postazioni di via Nino Bixio e corso Orazio Raiomondo verrà tempestivamente comunicata mentre a breve comincerà la distribuzione a domicilio delle tessere e dei badge necessari per utilizzare il sistema, operazione che proseguirà per tutta l'estate.

Dal comune vengono invitati gli utenti ad attendere la consegna del materiale direttamente presso la propria utenza. Coloro che, al termine della stagione estiva, non avranno ancora ricevuto la documentazione e i badge, potranno rivolgersi direttamente all’infopoint allestito al Palafiori. Tutte le altre ecoisole previste dal nuovo sistema sul territorio comunale sono già regolarmente attive e funzionanti. Per queste postazioni, la consegna domiciliare delle tessere è stata completata con successo. In caso di mancato recapito o per qualunque dubbio e informazione sul servizio, gli utenti possono contattare il Numero Verde dedicato (800310042) o recarsi all'infopoint del Palafiori (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30).

Intanto arrivano anche segnali positivi sul fronte della raccolta differenziata. Dopo l'installazione delle nuove ecoisole, Sanremo ha registrato un incremento del 2% della raccolta differenziata, tornando a superare il 60%. Un dato incoraggiante, anche se resta ancora da raggiungere il traguardo del 65%, soglia che consentirebbe al Comune di evitare le previste sanzioni.