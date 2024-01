Sanremo: 200 in Pian di Nave per chiedere la pace in Medio Oriente e la libertà della Palestina (Foto e Video)

Alla presenza di circa 200 persone si è svolta, oggi pomeriggio in Pian di Nave a Sanremo, la manifestazione per la pace organizzata dal comitato locale “Pro-Palestina”.

Un evento che ha concentrato tutti i movimenti e i privati cittadini che auspicano un pronto ritorno alla pace in Medio Oriente dopo mesi di combattimenti e decine di migliaia di morti.

Tante bandiere palestinesi ma anche quelle di Pace mentre a terra tanti ‘fagotti’ per rappresentare i circa 7.000 bambini morti in questo periodo di crisi tra Palestina e Israele.

Dopo la preghiera è iniziata la manifestazione con le dichiarazioni di Hamza Piccardo al grido di ‘Palestina libera’. “Siamo qui per la pace e la giustizia. Tante volte – ha detto - la pace richiesta non c’è stata ma la giustizia è la sua base, perché altrimenti siamo di fronte ad un deserto che chiamiamo pace”. Qualche la soluzione? “Credo che si debba ritornare ai confini del 1948 e bisognerà comunque discutere con Israele”. Quale il suo pensiero sulla posizione del governo italiano? “Si è comportato con la massima vigliaccheria, tenendo anche conto dei precedenti di quella parte politica, sempre solidale con il popolo palestinese. Una delle tante vergogne che ci portiamo come italiani”.

“Noi vogliamo stigmatizzare con questa manifestazione – ha detto Mauro Bottini - il massacro che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, senza abbassare la guardia”. Alla manifestazione, totalmente pacifica, hanno presenziato anche le forze dell’ordine.