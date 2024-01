Il salone ‘Sciampo’ di Sanremo compie 20 anni: “Siamo solo all’inizio, abbiamo tanta voglia di crescere”

Per il tessuto commerciale di Sanremo è sempre una buona notizia quando un’attività commerciale arriva a spegnere 20 candeline.

Il salone ‘Sciampo’ di Alessio De Lisi compie oggi vent’anni di attività, un’avventura partita nel 2004 dall’idea di un giovane parrucchiere e arrivata ora a essere una delle realtà più affermate in città e non solo.

‘Sciampo’ compie vent’anni e festeggia con un video pubblicato sui canali social.

“Sono davvero felice di festeggiare questo traguardo, è stato un percorso di crescita molto veloce - dice Alessio De Lisi - sin dall’inizio ho avuto una passione incredibile per questo lavoro, passione che mi ha portato a scoprire più cose possibili, a fare corsi in tutto il mondo per arricchire il più possibile il mio bagaglio personale. Sono stati 20 anni di sacrifici fatti molto volentieri. Siamo solo all’inizio, abbiamo tanta voglia di crescere”.