Gli appuntamenti di questo weekend del vice presidente della regione Alessandro Piana nel Ponente ligure

Il vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana parteciperà oggi, venerdì 19 gennaio, ai festeggiamenti di San Sebastiano, Santo Patrono di Bestagno, realizzati dall’amministrazione comunale di Pontedassio con la ProBestagno, in particolare al concerto della formazione Flautonauti alle ore 20.45 nella Chiesa parrocchiale.



Sabato 20 gennaio a partire dalle ore 10 sarà a Imperia per la Festa della Polizia Municipale scandita dalla Santa Messa presso la Parrocchia di S. Giuseppe e dalle celebrazioni ufficiali in Piazza Ricci alle ore 11, cui seguirà l’inaugurazione del Nuovo Comando. Domenica 21 gennaio l’assessore Alessandro Piana sarà a Bestagno per tutta la mattinata, a partire dalle Celebrazioni Liturgiche in onore del Santo Patrono con la Santa Messa sino alla processione per le vie del Paese che chiuderà le giornate di eventi dedicati a San Sebastiano.