Ventimiglia: chiuso anche il 'Rudere delle Gianchette', terzo intervento in poche ore del sindaco Di Muro (Video)

Dopo le ‘Suore dell’Orto’ e l’ex hotel Splendid, ieri è stato chiuso definitivamente anche il cosiddetto ‘Rudere delle Gianchette’ a Ventimiglia.

Lo ha annunciato il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro: “In una sola settimana la nostra amministrazione ha fatto quello che i ventimigliesi, in diversi quartieri della città, attendevano da anni”.

Dopo l’ordinanza il primo cittadino ha ricevuto la risposta positiva dei proprietari, mettendo in sicurezza un rudere che era oggetto di bivacchi, accampamenti, accensione di fuochi e atti delinquenziali da parte dei migranti, in una zona particolarmente sensibile come via Tenda.

“Continueremo ad andare avanti su questa strada – termina Di Muro – perché la sicurezza dei ventimigliesi è la nostra priorità”.