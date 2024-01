Sanremo: strappato il manifesto elettorale di Fulvio Fellegara, segnalazione alla Digos

Ennesimo brutto gesto da parte dei soliti ignoti per le strade di Sanremo. Come (purtroppo) spesso accade in periodo di campagna elettorale, qualcuno ha pensato bene di prendere di mira i manifesti elettorali, in questo caso quello del candidato sindaco del centrosinistra e liste civiche, Fulvio Fellegara.

È successo nella zona di piazza Eroi e via Martiri della Libertà, in uno spazio pubblico spesso utilizzato per la promozione di messaggi politici.

Lo staff del candidato sindaco Fellegara ha quindi proceduto con una segnalazione alla Digos, come è opportuno in casi simili. Ora le forze dell'ordine lavoreranno per fare chiarezza sull'accaduto, visionando anche le telecamere di videosorveglianza installate in zona.