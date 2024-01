Sanremo: firmato stanotte il passaggio Reuben-Porto San Francesco, via al restyling del porto vecchio

E’ stata apposta questa notte all’una, la firma sul passaggio transattivo tra la Reuben Brothers e la Porto di San Francesco, che di fatto mette la parola ‘fine’ al contenzioso tra le due società, per il mega progetto del porto vecchio, che cambierà totalmente il waterfront del centro di Sanremo.

Una firma sulla quale è stato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a lavorare alacremente e che, finalmente, vede l’ok definitivo. Questa mattina è stata ufficialmente firmata la rinuncia del contenzioso da parte del sindaco Alberto Biancheri. L’iter dell’opera, partito con la prima amministrazione Biancheri, proseguito con l’approvazione in Giunta nel 2019, e successivamente rallentato da un ricorso del dicembre 2022, può quindi considerarsi definitivamente sbloccato.

Il sindaco Alberto Biancheri, che ha seguito ogni passo della vicenda in questi anni, all’esito positivo delle trattative di queste ultime ore ha così commentato: “Una vicenda emblematica di quanto occorra lottare con determinazione nel mare della burocrazia per arrivare all’obiettivo. Ringrazio tutte le parti coinvolte per aver trovato un accordo che ho personalmente sensibilizzato. Quello di oggi è stato un passaggio atteso, non scontato, destinato a cambiare il corso della storia della città. Parliamo dell’opera forse più importante degli ultimi trent’anni per le ricadute che potrà avere sulla città dal punto di vista turistico, commerciale, urbanistico, occupazionale e per gli sviluppi che potrà generare un investimento di quel tipo. Al progetto abbiamo dedicato anni di lavoro insieme ai tecnici e a tutta l’amministrazione. Il via libera di oggi è un momento cruciale per la città, per l’amministrazione comunale e anche a livello personale, visto che il progetto di restyling del porto e del fronte mare era uno dei principali impegni assunti. Sono soddisfatto ed orgoglioso – dichiara Biancheri - alla città questa amministrazione lascia un progetto che darà non solo uno dei porti più belli e attrattivi d’Italia, ma anche una fonte di sviluppo davvero importante negli anni a venire. Ci sono grandi prospettive di crescita per Sanremo”.

Nelle prossime settimane i tecnici del Comune e quelli del concessionario si riuniranno per il prosieguo della pratica che vedrà nella conferenza dei servizi decisoria e nel progetto esecutivo gli ultimi passaggi prima dell’inizio dei lavori.

Il nuovo porto di Sanremo è un lavoro da 69 milioni di euro (oltre alla base d’asta di 100 mila euro di canone di concessione annuale a favore del Comune) per un appalto del valore stimato di 636.885.000 di euro. I lavori prenderanno il via dalle opere a terra, da quel sottopasso che rivoluzionerà la viabilità in via Nino Bixio portando il traffico sotto terra dall’incrocio con corso Mombello sino all’altezza delle Poste Centrali oltre alla creazione di un parcheggio sotterraneo da 135 posti auto. La durata dei lavori prevista è di quattro anni.