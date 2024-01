La 'Giraglia' lascia Sanremo: commercio e turismo "Dispiaciuti più per il brand che per gli incassi"

“Per noi la ‘Giraglia’ è soprattutto un importante brand che portava big spender in città, che potevano poi parlare di Sanremo nel mondo. Ma, sul piano degli incassi la manifestazione non era più quella degli anni d’oro”.

E’ questo il commento delle categorie del commercio e del turismo, dopo la notizia pubblicata oggi dal nostro giornale, relativa alla gara di vela d’altura che, sicuramente per quest’anno abbandonerà Sanremo, sperando che possa tornare nei prossimi.

“Alla città la ‘Giraglia’ porta incassi interessanti soprattutto in zona portuale – ha detto il presidente della Confcommercio, Andrea Di Baldassare – e, pur non essendo come il Festival, è un peccato perdere una ‘cartolina’ così importante per la città. Il marchio Sanremo va in giro per il mondo anche grazie alla manifestazione velistica e tanti partecipanti si sono innamorati della città, proprio da quando sono arrivati per la Giraglia”.

Meno importante, sul piano degli arrivi e delle presenze, era per le strutture ricettive, come conferma il presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele: “Si, a parte per qualcuno che era sponsor si perderà qualcosa, ma quello che più conta è sicuramente il fatto di non avere più un ‘brand’ così importante. E’ comunque un vero peccato”.

Pochi riscontri, negli ultimi anni, anche per i negozi della città e per il Mercato Annonario: “Una volta, fino agli anni ’80 – ci ha detto Mimmo Alessi, presidente di Confesercenti – e quando la gara partiva da Sanremo, i negozi lavoravano alla grande, mentre negli ultimi anni gli equipaggi arrivano già organizzati anche sulla spesa e, almeno su questo, la città non incassava molto. Certo, è comunque una perdita, soprattutto sul piano dell’immagine”.