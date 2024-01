Sanremo: coppia assalita in casa da un 'commando' di quattro rapinatori, rubati 50mila euro

Una rapina in casa, in frazione Coldirodi a Sanremo, per rubare orologi, contanti e gioielli. Come riporta oggi il quotidiano La Stampa, si tratta di un colpo da circa 50mila euro, che ha visto sfortunati protagonisti marito e moglie, assaliti da un commando di quattro rapinatori.

I quattro, come riporta il quotidiano, sono entrati con passamontagna e guanti. Hanno minacciato i due ma, fortunatamente non li hanno picchiati. E’ stata un’ora di vero terrore ma, alla fine, i quattro sono fuggiti con il bottino.

Le due vittime hanno avvertito i familiari e quindi le forze dell’ordine che, nonostante i posti di blocco prontamente istituiti, al momento non sono risaliti ai colpevoli. Attorno alla casa sono presenti telecamere e, forse, le immagini potranno rivelare qualcosa in più.