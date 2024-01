Caso di stalking del febbraio 2019: nuova udienza per un 52enne di Perinaldo a fine mese

Verrà conferito il 31 gennaio prossimo un nuovo incarico di consulente tecnico d’ufficio (come viene fatto ogni sei mesi), per il caso di stalking e minacce aggravate, che vede imputato in tribunale ad Imperia un 52enne di Perinaldo (D.G.) per un caso che risale al 28 febbraio 2019.

L’uomo, difeso dall’avvocato Davide Lamonica di Imperia, si era presentato sul luogo di lavoro di una 35enne difesa dall’avvocato Marco Bosio, pronunciando frasi particolarmente offensive e con minacce pesanti, tra cui anche quella di dar fuoco all’esercizio. La donna, minacciata insieme ad un’altra presente nel negozio, è entrata in uno stato di grave ansia, costringendola a cambiare abitudini di vita.

L’uomo aveva pronunciato frasi come “Avrò cura di te, non ti lascio in pace, se vuoi denunciarmi per stalking vai dai Carabinieri. Anzi mandami pure tuo marito”. In una lettera contro l’altra donna aveva addirittura scritto “Ti brucio il negozio t…a”.

La prossima udienza è fissata per il 31 gennaio. Il nuovo consulente dovrà stabilire se l’uomo è ancora socialmente pericoloso, come già fatto dal precedente.