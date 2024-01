Il patron del Teatro Ariston Walter Vacchino oggi ospite a Radio Onda Ligure

Oggi pomeriggio alle 13 Walter Vacchino – patron del Teatro Ariston - sarà ospite di Radio Onda Ligure per presentare il libro “Ariston – La scatola magica di Sanremo” scritto insieme a Luca Ammirati ed edito da Salani.



Walter Vacchino con sua sorella Carla è il proprietario del cinema-teatro Ariston, che dal 1977 ospita il Festival di Sanremo. Ha scritto e prodotto spettacoli teatrali, programmi tv, festival, e ha ricoperto numerose cariche nel settore pubblico, nel settore sportivo e nel settore dello spettacolo. Dal 1982 è Cavaliere della Repubblica.



L’intervista andrà in onda nel programma Liguria in Onda condotto da Maurilio Giordana che sarà possibile seguire anche on line sul sito www.ondaligure.it o scaricando la nuova app della Radio.