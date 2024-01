Giorno della Memoria, a Ventimiglia va in scena "Anche noi all'inferno"

Al tetro comunale di Ventimiglia, il 26 gennaio alle 11, andrà in scena "Anche noi all'inferno" in occasione della commemorazione della Shoah.

Una rappresentazione teatrale, a cura di Liber Theatrum, rivolta ai ragazzi delle scuole del territorio in occasione della Giornata della Memoria. Il teatro sarà, perciò, una preziosa occasione di educazione civica per i giovani.

Il Liber Theatrum torna, infatti, a dedicare un lavoro teatrale all'Olocausto: il genocidio di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista a i loro alleati. Lo sterminio di tutte le categorie di persone ritenute dai nazisti "indesiderabili" o "inferiori" per motivi politici o razziali, tra cui, in particolare, gli ebrei d'Europa, ma, oltre ad essi, anche le popolazioni slave delle regioni occupate nell'Europa orientale e nei Balcani, definiti "neri europei" e poi i prigionieri di guerra sovietici, gli oppositori politici, i religiosi cristiani, le minoranze etniche, come rom e sinti, i gruppi religiosi, come i Testimoni di Geova, gli omosessuali e le persone con disabilità mentali o fisiche. In mezzo a loro ci furono anche tanti italiani.