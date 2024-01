Ventimiglia, lotta al degrado: sgomberato e chiusi gli accessi all'ex hotel Splendid (Foto e video)

E' stato sgomberato e sono stati chiusi gli accessi all'ex hotel Splendid di via Roma a Ventimiglia, una struttura che era stata occupata abusivamente dai migranti. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Un altro passo avanti nella lotta al degrado e ai fenomeni di microcriminalità: oggi abbiamo chiuso, spero definitivamente, gli accessi all'ex hotel Splendid di via Roma, occupato abusivamente da immigrati irregolari e potenziale pericolo per la salute pubblica" - fa sapere il primo cittadino che oggi era presente, insieme all'assessore Domenico Calimera, durante l'operazione della polizia locale.

"Porte e finestre sono state chiuse su iniziativa di questa Amministrazione dopo una serie di atti di inottemperanza alle varie ordinanze di chiusura e/o messa in sicurezza dello stabile" - sottolinea il sindaco Di Muro - "Un'azione forte ma necessaria per ridare ad ogni angolo della città il decoro che merita. Ringrazio l'ufficio tecnico e il comando di polizia locale per il prezioso lavoro svolto questa mattina".