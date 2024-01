Politica. Nell’agenda di Mabel Riolfo sanità al primo posto: “Foresterie Asl e case Erp per attrarre personale in Liguria”

Il periodo a cavallo tra l’anno passato e quello nuovo è momento di bilanci per il mondo della politica. Mabel Riolfo, consigliera regionale in quota Lega, ha chiuso il 2023 portando in aula due emendamenti in tema sanità per tentare di far fronte, anche con soluzioni “parallele”, alla costante carenza di personale, fardello che pesa in particolare sul Ponente ligure.

“Il primo emendamento che ho presentato - spiega Mabel Riolfo - apre alla possibilità di utilizzare le foresterie degli immobili in uso all’Asl e che non sono occupati da strutture sanitarie. Lo scopo è quello di poter ospitare gli operatori sociosanitari che prenderanno residenza in Liguria e, quindi, anche nella provincia di Imperia. Una soluzione che consentirebbe di pensare anche a prospettive future”.

Il secondo emendamento, sempre a tema opportunità residenziali per gli operatori sanitari, riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) mettendo a disposizione il 15% delle abitazioni per lavoratori in arrivo da fuori regione: “L’idea è quella di rendere maggiormente attrattiva la nostra sanità per i medici, gli infermieri e tutte le figure professionali che vogliono venire a lavorare in Liguria. Gli alloggi sono molto cari e dobbiamo sempre pensare anche alle difficoltà nei trasporti. Occorre rendere maggiormente attrattivo il Ponente”.

E anche nei programmi per il 2024 c’è la sanità al primo posto: “Grande attenzione al sociale e alle grandi sfide che devono partire come l’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera con relativo Pronto Soccorso e la partita dell’ospedale unico di Taggia. Poi la riapertura del punto nascite a Sanremo e la riorganizzazione dei due poli”.

Ma non mancheranno i lavori per la promozione del territorio di Ponente: “Dobbiamo rilanciare al massimo l’entroterra, l’economia e il turismo, cercare con gli assessorati e con Regione di partecipare ai bandi europei che possano aiutare le categorie, con nuove comunità energetiche e le sfide economiche di questo momento storico”.

Mentre, per quanto riguarda le elezioni di giugno, per il momento non resta che un “no comment”.