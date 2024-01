Ieri la riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia, eletti i delegati cittadini del Ponente

Si è riunito ieri a Sanremo il coordinamento provinciale di Forza Italia. I lavori sono iniziati con l’analisi politica dei recenti sviluppi in Consiglio Regionale.

Successivamente è stata approfondita la tematica delle prossime elezioni di Sanremo, alla luce dei contatti con i referenti nazionali e locali di coalizione, analizzando i risultati degli ultimi sondaggi che premiano la coerenza della linea politica del partito nell’individuare un candidato del centrodestra unito, col sostegno di liste civiche di area.

In vista della prossima tornata elettorale di Sanremo é stato poi designato Claudio Barbero come responsabile della formazione delle liste e della campagna elettorale. In vista delle prossime elezioni di Ospedaletti si è analizzata poi la situazione cittadina e le linee di sviluppo economico e sociale individuando gli ambiti di azione politica e le convergenze elettorali delegando Guido Breviario.

I lavori sono proseguiti poi con l’individuazione dei delegati cittadini in attesa dei congressi cittadini che verranno convocati dopo la prossima tornata elettorale. Sono stati quindi indicati: Guido Breviario per Ospedaletti, Gabriele Amarella per Ventimiglia, Filippo Bistolfi per Bordighera, Carola Sciandra per Vallecrosia e Dino Sandiano per Sanremo.

Nei prossimi giorni verranno comunicati i delegati cittadini delle altre realtà provinciali.