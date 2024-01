Ventimiglia: educazione alla legalità con la Polizia di frontiera nelle scuole dell’Istituto n.2 Cavour (foto)

Le scuole dell’ Ic n.2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, hanno aderito al progetto della Polizia di Frontiera, questo nell’ambito del programma di educazione alla legalità ed alla cittadinanza. Ieri, infatti, si è svolto il primo incontro con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Roverino.

“Il progetto, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Sig. Questore della Provincia di Imperia – si spiega nella nota -, ha l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione, che rappresentano i punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta, il tutto mediante incontri con personale appartenente al settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia.

La risposta dei bambini a questa iniziativa non poteva che essere di grande entusiasmo e partecipazione; gli agenti, inizialmente, hanno mostrato agli alunni delle slides, spiegando che cosa sia e di cosa si occupi la Polizia di Frontiera, sottolineando anche l'importanza, in un territorio come il nostro, della conoscenza della lingua del vicino per una serena convivenza; i bambini hanno seguito con interesse e attenzione, interagendo con naturalezza e spontaneità. Inoltre, con l'aiuto degli agenti, gli alunni sono saliti a turno sull'autovettura di servizio, all'interno della quale hanno potuto verificare personalmente l’uso della radio e delle apparecchiature installate a bordo. Le iniziative come quella di ieri sono senza dubbio uno strumento valido e utile per far conoscere anche ai bambini più piccoli le attività e il ruolo delle Forze dell’Ordine, nonché l'importanza della loro presenza quotidiana sul territorio”.