Ventimiglia, Anita Amalberti entra nel team di Cala del Forte

Anita Amalberti entra a far parte del team di Cala del Forte a Ventimiglia con il ruolo di Business Development Manager. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Benvenuta Anita!" - dice il primo cittadino - "Dall’8 gennaio scorso, Anita Amalberti è entrata a far parte del team di Cala del Forte con il ruolo di Business Development Manager".

"Il papà era il comandante di uno yacht a vela e Anita è così nata e cresciuta nel mondo dello yachting. Al termine degli studi, Anita ha lavorato per oltre 12 anni lavorando a bordo di yacht e successivamente per oltre 10 anni per un'agenzia leader nel settore dei superyacht, curando le relazioni pubbliche e fornendo assistenza tecnica ai superyacht" - fa sapere il sindaco Di Muro - "A Cala del Forte Anita sarà responsabile di tutti gli aspetti relativi allo sviluppo delle relazioni commerciali, lavorando fianco a fianco con il direttore Marco Cornacchia, mantenendo e migliorando le relazioni chiave con clienti, armatori, capitani, broker di superyacht e professionisti del settore".