Sanremo: si avvicina la settimana del Festival, nuovi divieti di sosta e di transito in piazza Colombo

L’area di piazza Colombo a Sanremo, compresa via Matteotti e piazza Borea D’Olmo, è da giorni un cantiere a cielo aperto. Ma ora arrivano nuovi divieti di transito e sosta per i prossimi giorni, fino ad oltre la fine del Festival, per consentire le operazioni di smontaggio.

Divieto di sosta per l’area taxi a ridosso del Cafe Reinassance e di via Matteotti, dalle 8 del 20 gennaio alle 24 del 14 febbraio. Situazione analoga per l’areadi carico e scarico di fronte ai civici 52 e 54. L’area sarà riservata ai taxi, dalle 8 del 20 gennaio alle 8 del 2 febbraio e dalla mezzanotte del 12 alle 24 del 14 febbraio, quando poi torneranno nell’area solita. La stessa area sarà riservata al ‘Truck’ della Polizia di Stato, dalle 8 del 2 febbraio alle 24 dell’11.

Anche l’area destinata alla sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili sarà rimossa, dalle 8 del 3 febbraio alle 24 dell’11. I veicoli al servizio delle persone diversamente abili potranno sostare in via San Francesco, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roglio e quella con Piazza Colombo.

In piazza Colombo, direzione mare, sarà vietata la sosta dall’intersezione con via San Francesco fino a quella con via Asquasciati, dalle 8 del 20 gennaio alle 24 del 14 febbraio. Nello stesso tratto sarà vietato il transito a tutti, dalle 14 alle 24 e comunque fino a smontaggio delle strutture dal 3 all’11 febbraio, quando la piazza sarà totalmente chiusa al traffico.