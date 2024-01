Sanremo: domenica a Villa Giovanni D'Arco l'assemblea dell'Azione Cattolica diocesana

“Perché la Chiesa è comunità. Non potrebbe essere altrimenti. La Chiesa che sogniamo è comunità”. Sulla base di queste parole pronunciate dal Card. Zuppi all’incontro nazionale delle Presidenze in Castelgandolfo la scorsa estate, si svolgerà il 21 gennaio l’assemblea diocesana elettiva di Azione Cattolica per il rinnovo delle cariche.

Verrà sostituito il Consiglio diocesano giunto a scadenza naturale: da esso scaturirà la nuova Presidenza diocesana e il nuovo Presidente che dopo due mandati consecutivi, per Statuto, non potrà sicuramente più essere Laura Ferrari.

“La Chiesa che sogniamo” è il titolo dell’incontro che si svolgerà in via Carlo Pisacane c/o la villa Jean d’Arc e vedrà la partecipazione del Consiglio uscente, degli ex Presidenti diocesani, e del Vescovo mons. Antonio Suetta, Saranno presenti anche i delegati parrocchiali che dovranno anche approvare il nuovo documento assembleare, guida di lavoro per i nuovi eletti.

La Chiesa che l’Azione Cattolica sogna è quella dove ci sia spazio per tutti, dove le persone si possano sentire accolte nella loro ricerca di stare con il Signore e di vivere insieme, da fratelli. Così il Presidente nazionale Giuseppe Notarstefano a margine del Convegno nazionale; così l’intento che anche l’Azione cattolica diocesana di Ventimiglia-Sanremo si propone di raggiungere.