Vallecrosia, un successo lo stage di danza classica con Raffaele Paganini a "Il Cigno Nero" (Foto)

Uno stage di danza classica con Raffaele Paganini è andato in scena nella scuola di danza "Il Cigno Nero" a Vallecrosia lo scorso fine settima.

Una quarantina di partecipanti, per due giorni, hanno avuto l'onore di apprendere nozioni e segreti dal ballerino e attore teatrale che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza all'età di 14 anni presso la scuola di ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Attilia Radice. "E' stato un piacere e un onore ospitare Raffaele Paganini nella nostra scuola" - fanno sapere Alexandra Maccario e Valentina Mazzone della scuola di danza 'Il Cigno nero' - "Lo stage è stato un successo, hanno partecipato sia le nostre allieve sia giovani ballerine che venivano da fuori".

Raffaele Paganini si è diplomato a Roma esibendosi brillantemente con la cugina Tiziana Lauri, coppia che è stata poi scelta dal regista Anton Giulio Majano per apparire nello sceneggiato televisivo Quell'antico amore. Entrò, in seguito, a far parte del Corpo di Ballo dell'Ente dove è stato promosso solista e poi Primo ballerino. Col sostegno dell'importante scrittrice e critica Vittoria Ottolenghi, diventò popolare in Italia grazie alle apparizioni televisive in programmi di grande ascolto quali Fantastico, Il cappello sulle ventitré, Al Paradise, e Europa Europa. Come danzatore ospite collaborò con il London Festival Ballet (oggi English National Ballet), il Ballet Theatre Francais de Nancy e l'Opernhaus Zürich. Lasciata l'Opera di Roma in qualità di étoile nel 1990, vi tornò tre anni dopo come direttore ad interim per poco più di una stagione. In seguito, si dedicò alla commedia musicale e alla direzione della sua compagnia privata. Nel 2009 è stato uno dei giudici del talent show di Rai 2 Italian Academy 2, nel 2010 è diventato docente della Musical Artime Academy, nel 2011 ha partecipato come concorrente al reality show di Rai 2 L'isola dei famosi, nel 2014 entrò nella casa del Grande Fratello come ospite della puntata per giudicare la prova settimanale. Collabora, infine, con numerose scuole di danza e a Roma ha fondato la sua scuola: L'atelier della Danza di Raffaele Paganini.