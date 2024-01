Bordighera, l’hotel Parigi ospita un evento dedicato a tutti gli operatori del settore wedding e cerimonie (Foto)

Un evento dedicato a tutti gli operatori del settore wedding e cerimonie verrà ospitato nelle sale dell’hotel Parigi, in particolare nella veranda sul mare, a Bordighera mercoledì 24 gennaio a partire dalle 18.30.

Un'occasione unica durante la quale il direttore Davide Sattanino illustrerà ai presenti i servizi offerti dall’hotel Parigi: catering, location, ospitalità e benessere e la sua esperienza nel settore. "L’idea di questo incontro nasce dal desiderio di rafforzare e far crescere la rete di professionisti con i quali collaboriamo, ma anche per conoscere ed interagire con nuove realtà al fine di poter offrire una sempre più vasta e variegata offerta" - spiega il direttore dell'hotel Parigi Davide Sattanino - "All’Hotel Parigi da oltre 50 anni si organizzano matrimoni di classe, molte coppie e famiglie lo hanno scelto negli anni come sede per il ricevimento e la cerimonia, come location per il servizio fotografico ma anche come centro benessere per la cura e la bellezza degli sposi prima e dopo lo sposalizio. Ogni matrimonio è un evento unico e irripetibile per questa ragione è importante studiare soluzioni diverse e personalizzate per rendere questo giorno speciale ed indimenticabile".

Un evento, quindi, per poter incontrare i professionisti del settore cerimonie: wedding planner, fioristi, pasticceri, fotografi, video maker, make up artist, parrucchieri, responsabili di atelier per sposi. Il direttore dell’hotel Parigi verrà, infatti, affiancato da alcuni suoi collaboratori: il manager del Centro Benessere Roberta Fusco, lo chef dell’hotel Alessio Cecchetto ed Alessandro Marsilii, maitre d’hotel nonché responsabile del catering. "L’invito è aperto a tutti i professionisti del settore: wedding planner, fioristi, pasticceri, fotografi, video maker, make up artist, parrucchieri e responsabili di atelier per sposi" - sottolinea Sattanino - "Si può confermare la propria partecipazione, anche di eventuali collaboratori, alla signora Roberta al numero 3382237999".