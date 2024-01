Sanremo- Villaggio dei Fiori: tutto esaurito per la serata gastronomica dedicata alla Selvaggina. Sabato 17 febbraio appuntamento con i sapori e profumi delle Alpi del Mare (Foto)

Il programma invernale delle serate a tema del Villaggio dei Fiori continua registrando ancora un tutto esaurito anche per la serata dedicata alla selvaggina. Il terzo appuntamento della rassegna gastronomica del Villaggio dei Fiori di Sanremo ha offerto un viaggio culinario attraverso i secoli, esplorando la storia e le tradizioni della caccia e del consumo di selvaggina. Un menù gustoso e particolare quello preparato dagli chef Flavio Ottonello e “Jimmy” Di Martino acconpagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia

Il servizo è iniziato con un antipasto delizioso: affettati di Bufalo dell’azienda il Carrettino di Tortona

con dadolata di Capriolo e funghi

Ravioli del plin al ragù di Lepre

Carbonade di Cervo e Cinghiale

Dessert; Friscieu di mele con il gelato.

Ma non è stata solo la cucina ad essere protagonista di questa indimenticabile serata. Il giornalista gastronomico, Claudio Porchia, esperto e appassionato, ha intrattenuto gli ospiti con i suoi racconti divertenti e curiosi legati alla storia della caccia e al consumo di selvaggina. Carni che sono una parte integrante della cultura e della tradizione culinaria italiana, utilizzate come fonte di nutrimento e di sostentamento per intere comunità. La carne di selvaggina inoltre è molto digeribile e ricca di proteine, presenta meno grassi rispetto ad altre carni. E proprio queste qualità nutrizionali e organolettiche la rendono sempre più apprezzata da un pubblico di consumatori attenti al cibo di qualità.

Ad impreziosrire la cena anche la presenza della bravissima cantante Francesca Furfari.

Il prossimo appuntamento della rassegna è programmato per sabato 17 febbraio con una serata dedicata ai sapori e profumi delle Alpi del Mare. Una serata speciale che con i racconti del giornalista Claudio Porchia porterà i partecipanti a scoprire i sapori dell’entroterra del Ponente ligure intrecciati con le eccellenze del mare.

Questo il menù: Frandura di Montalto Ligure (Torta di patate salata tipica della Valle Argentina) Gran Pistau di Pigna (piatto tipico della Valle Nervia) Pescato locale con Carciofi di Sanremo e Bunet.

Il costo a persona delle serate a tema è fissato in 35 euro a persona bevande escluse

Ricordiamo che il ristorante del Villaggio è aperto a tutti e non solo agli ospiti della struttura turistica.

Ristorante Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3 Sanremo per info e prenotazioni 380.8686215