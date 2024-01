Nei ristoranti di Sanremo ritorna l'appuntamento con il “Festival piccante”

Come ogni anno dal 1997, l’Accademia Italiana del Peperoncino in occasione del festival della canzone italiana promuove in alcuni ristoranti di Sanremo l’iniziativa “Festival piccante” che consiste nel proporre ai clienti, durante la settimana festivaliera, un piatto con il peperoncino, chi lo consumerà avrà un simpatico omaggio offerto dall’Accademia Italiana del Peperoncino.

I ristoranti selezionati dall’Accademia per il “Festival piccante 2024” sono:

- Ristorante Le 4 stagioni, via Corradi 38 Chef Luca Diano con: spaghetti vongole, broccoli e peperoncino calabrese

- Ristorante Pizzeria Cinquecento, c.so Trento e Trieste 67 chef Giovanni Manea con: pizza diavola con provola e spianata calabrese

- Trattoria da Tino, via Gaudio 24 con chef Luigi Muratori con: stoccafisso alla calabro-ligure

- Ristorante Moloakka, via del Castillo 17 chef Saverio Napolitano con: pasta mista piccante con zucca, stracciatelle e crumble di canestrelli di Taggia

- Ristorante Decò, lungomare Italo Calvino 74 con chef Mamunur Rahman con: tagliolini piccanti con gamberi e carciofi

- Ristorante Oasi, via Volturno 10, chef Piera Bobone con: spaghetti allo scoglio arrabbiato

- Ristorante I birichini, piazza Bresca 18 chef Andrea Mazzia con: polpetti piccanti con pomodoro e crostoni di pane con aglio di Vessalico

- Ristorante da Chicco e Rosa, via Gaudio 42 chef Amilcare Patrone con: paccheri alla puttanesca di baccalà