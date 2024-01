Sanremo: gestione della piscina comunale alla genovese “My Sport” per altri 6 mesi

Ancora strascichi dell’emergenza pandemica nella vita amministrativa del Comune di Sanremo. Negli ultimi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue hanno prorogato la gestione della piscina comunale alla società genovese “My Sport Ssd Cons. Arl” che ne aveva ottenuto la concessione nel 2020. Poi, come noto, le limitazioni pandemiche avevano fortemente condizionato la gestione degli impianti sportivi, tanto che il Governo intervenne nel 2021 con il “Decreto Sostegni bis” che prolungava le concessioni sino al 31 dicembre 2023.

La piscina di via della Mercede è composta da: atrio con uffici da 65 metri quadrati circa; blocco spogliatoi maschile, femminile, sauna e servizi di 280 metri quadri circa; piano vasca, comprensivo di vasca grande di 25x15 profondità minima 1,80 metri e vasca piccola 8x3,50 profondità 0,70 metri per complessivi 720 metri quadrati circa; tribuna di circa 130 metri quadrati; locali tecnici, palestra, vasca di compenso e servizi per complessivi 320 metri quadri circa; intercapedine vasca; aree pertinenziali con accesso via della Mercede e corso Cavallotti per complessivi 500 metri quadri circa.

L’amministrazione comunale sanremese ha intenzione di procedere con un nuovo affidamento a partire dal 30 giugno di quest’anno, motivo per cui ha prorogato la concessione alla società genovese fino al 1° luglio. “In caso di interruzione del servizio - si legge sul documento pubblicato dal Comune - verrebbe a determinarsi una grave carenza di fornitura di un servizio sportivo educativo che dà un contributo positivo allo stato di salute fisica e mentale, a favore principalmente della fascia giovanile del territorio e non solo, in quanto la piscina comunale esistente è l’unica struttura adibita nel territorio comunale, in attesa dell’ultimazione dei lavori inerente la costruzione del “Palazzetto dello Sport” di Pian di Poma, dove è prevista una nuova area adibita a piscina natatoria, determinando, quindi, in caso di l’interruzione, un grave danno dell’interesse pubblico affinché tali servizi siano tenuti in condizioni di utilizzo per la cittadinanza”.

La genovese “My Sport” ha dato la propria disponibilità a proseguire l’affidamento e, quindi, gestirà la piscina comunale di via della Mercede fino al prossimo 30 giugno. “La richiesta può essere accolta solamente per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della nuova gara” così prosegue il documento di Palazzo Bellevue. Si tratta, infatti, di una proroga tecnica strettamente necessaria all’espletamento della gara.