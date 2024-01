Ambulanze Veterinarie denuncia: "Email dell'Ordine dei veterinari intralciano la nostra attività"

"Recentemente siamo stati informati di presunti episodi che vedrebbero l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Imperia inviare email a diverse cliniche e studi veterinari della provincia, e una, in particolare, al comune di Ventimiglia, dopo essere stata approvata la convenzione, creando a nostro avviso solamente confusione e intralcio alla nostra attività di volontariato che ha come obiettivo d'istituto assicurare ad ogni animale in difficoltà un primo soccorso salvavita e un trasporto in emergenza alla clinica veterinaria più vicina. Alcuni esponenti di maggioranza di un comune della provincia, venuti a conoscenza di queste e-mail, inviate dall'ordine dei veterinari a delle cliniche, hanno rimandato l'approvazione della convenzione con la nostra odv per il servizio di un primo intervento salvavita e il trasporto in emergenza per animali feriti o bisognosi di cure, in stato di necessità " - denuncia Ambulanze Veterinarie Odv Val Nervia.

"Ad oggi, dopo un anno e mezzo di attività e dopo 1002 interventi in tutto il territorio provinciale non riusciamo a capire le motivazioni e il senso di queste lettere. Sarebbe bello poter collaborare tutti insieme per la tutela e il benessere di queste povere anime indifese ma evidentemente non è così e di questo ce ne dispiace" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Vorremmo, innanzitutto, precisare all'ordine e a tutte le cliniche che hanno ricevuto l'e-mail che l'associazione è un' organizzazione di volontariato regolarmente istituita e riconosciuta, costituita da volontari, donne e uomini, che collaborano quotidianamente per l'attività di soccorso agli animali, gratuitamente, senza percepire alcun compenso personale. Le uniche entrate percepite dall'associazione sono i rimborsi spesa che provengono da incentivi riconosciuti da alcuni enti locali e dalle donazioni, necessarie a coprire solo una limitata parte dei costi di gestione ordinaria. Spesso le spese vive dell'associazione, manutenzione mezzi, carburante, autostrada ecc.. vengono accollate direttamente dal presidente".

"Ambulanze Veterinarie è un'organizzazione di cittadini volontari, e non medici veterinari, che opera senza fini di lucro, nata per aiutare le famiglie e i loro componenti "4 zampe" (pets) quando necessitino di un tempestivo primo soccorso e un trasporto sanitario alla clinica veterinaria prescelta, svolto con operatori addestrati e mezzi di trasporto attrezzati per gli animali in difficoltà. L'associazione è un ente del terzo settore (ETS) ed è registrata come organizzazione di volontariato (ODV) nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Persegue, senza alcuno scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale nell'ambito della protezione e primo soccorso per piccoli e, in futuro, grandi animali. Tutte le nostre autoambulanze adibite al trasporto degli animali in stato di necessità sono state visionate e autorizzate recentemente dall'Asl1 Imperiese" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv.

"Vogliamo, perciò, fare un po' di chiarezza, perché, a volte, si tende a confondere due termini: il primo soccorso e il pronto soccorso. Il pronto soccorso è eseguito dal medico o da personale specializzato, con l'obiettivo di stabilizzare il paziente con tecniche e ausili prettamente sanitari, come farmaci e manovre più invasive" - spiega Ambulanze Veterinarie Odv - "Il primo soccorso consiste in un ausilio tempestivo effettuabile anche da personale non medico che avviene prima dell'intervento di un medico veterinario e ha l'obiettivo di prevenire il peggioramento delle condizioni di salute dell'animale. Il primo soccorso consiste in tutte quelle pratiche di 'primo aiuto' che sono prestate al cane ferito o in stato di malessere. Queste hanno un peso nel determinare l'evoluzione del suo stato clinico, in attesa dell'intervento di medico veterinario. Ovviamente chiamare il veterinario è di primaria importanza medici non ci s'improvvisa. Tuttavia, proprio i veterinari sono ben consapevoli che dal momento dell'incidente all'arrivo in clinica trascorre del tempo, spesso, troppo prezioso perché sia sprecato. Saper come fasciare una ferita, applicare il ghiaccio su un ematoma sono risposte ad emergenze che spesso non sfociano in emergenze veterinarie. Riconoscere, invece, i sintomi di una torsione gastrica, trattare un colpo di calore sono alcune competenze del primo soccorso che se non applicate immediatamente possono portare anche alla morte dell'animale".