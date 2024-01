Ancora Natale, ancora brindisi: nel quartiere u ciazzà il primo ‘Premio di Natale’ in concorso a Badalucco

Ancora Natale. Ancora brindisi. L'altra sera nella sala consiliare del Comune di Badalucco. Per la premiazione di ‘Natale in ConCorso’, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Si tratta di un’iniziativa del Comune di Badalucco che ha l’obiettivo di coinvolgere i residenti dei vari quartieri nell’addobbo natalizio.

Per la verità quest’anno al concorso c’è stata una partecipazione essenziale: tre soli quartieri hanno risposto all’appello. In compenso gli altri quartieri che non si sono iscritti alla pacifica competizione, si sono dati da fare. Non c’era quest’anno area o piazza del paese più popoloso della valle che non fosse addobbato o illuminato, magari in maniera semplice, ma estremamente efficace. Per far uscire dalle case, insieme al profumo della legna che arde in stufe e caminetti, l’atmosfera del Natale.

L’invito del bando, curato dalla consigliera Donatella Boeri, delegata alla valorizzazione del Centro Storico, era di creare “Il vero Natale” tipico delle case italiane. La vittoria è andata al quartiere “U ciazzà”, per l’installazione in piazza della Madonna, cuore del centro storico, Titolo: “Signor Natale….nonostante tutto”. Riproduceva un piccolo ambiente casalingo, con albero addobbato, braciere ed un personaggio seduto in poltrona davanti ad un televisore, con scene di guerra, tratte da uno dei tanti telegiornali di questi giorni.

Nella casa c’era una porta finestra aperta, per far entrare la Sacra Famiglia. Per far entrare la speranza di pace e di amore tra gli esseri umani. Come recitava una composizione, nata per l’occasione dalla mente fervida di Deborah, una dei componenti della squadra. Gli altri che si sono dati da fare: Angela, Carlo, Carolina, Daniela, Elisa, Giovanni, Massimo, Nadia, Nella, Omar, Samuele. Il premio consiste in un buono di 100 euro da spendere, tutti insieme, presso la pizzeria del paese “La Stua”.

Secondi classificati i bravissimi bambini dei condomini di via Silvio Pellico e via Antonio Boeri con la composizione del “Carrugio svuota la Cantina”. Hanno ottenuto un buono da spendere presso la Pasticceria “Pradio”. Terzo posto per piazza Rodi con la composizione “Un Natale di valore”. Si sono portati a casa un cesto con panettone, bottiglia di prosecco ed altre cose buone.

Senza premio, ma con l’elogio dell’Amministrazione comunale, presente con il sindaco Matteo Orengo, il vice Daniele Prevosto, la consigliera Giusy Laigueglia, sono stati vivamente applauditi per le luminarie gli abitanti di via Quinto Marzio, via Ponte, via Mario Bianchi. Menzione a parte per la Pro-loco che come di consueto ha addobbato l’albero in piazza del Duomo. Parole di elogio, infine per i titolari di alcuni esercizi particolarmente immersi nell’atmosfera natalizia con luci e lustrini: pizzeria “La Stua”, bar “Dau Biscau” e Gianluca Filippi, giovane imprenditore e realizzatore delle luminarie in centro del paese.

“In questi anni abbiamo visto la buona disponibilità dei badalucchesi per la partecipazione in un momento particolare dell’anno, nel futuro vorremmo che questa disponibilità - ha detto Donatella Boeri, in coro con il Sindaco - diventasse un sentimento per 365 giorni all’anno nel contribuire a tenere curato il paese, con iniziative di abbellimento e pulizia”

Se sono rose fioriranno. Ora l’ultima parola tocca ai carabinieri forestali, dovranno decidere dove mettere a dimora i quattro abeti naturali, privi di addobbi, ma ancora pieni di linfa vitale. Come l’anno appena iniziato con un brindisi, a Badalucco, l’altra sera, nella sala del Consiglio.