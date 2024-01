Sanremo: rischio di chiusura del camminamento dietro al cantiere del parcheggio di piazza Eroi

Nuove proteste dei commercianti di piazza Eroi Sanremesi, per la richiesta di poter chiudere il camminamento dietro il cantiere del costruendo parcheggio interrato.

Dalla direzione dei lavori è stata chiesta la parziale chiusura del passaggio che, dalla parte Nord della piazza, conduce fino al negozio Prenatal. Se così fosse i negozi presenti in quella zona sarebbero totalmente isolati dal resto della piazza e quasi inaccessibili per i clienti.

Proprio per questo le associazioni di categoria hanno chiesto un incontro con gli Assessori Massimo Donzella e Mauro Menozzi per capire quale posizione terrà l’Amministrazione in merito. L’incontro si è svolto questa mattina nella sala degli specchi del Comune e, alla fine, sembra sia stata trovata una soluzione.

La prima riguarda la possibilità che i commercianti riducano i propri dehors mentre l’impresa potrebbe aumentare l’orario di lavoro per ridurre i tempi dell’intervento, da un mese e mezzo a un mese. In queste ore viene svolto un sopralluogo tra tecnici, comune e commercianti per arrivare a una soluzione.