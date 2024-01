Gli ultras della Sanremese calcio donano libri e fumetti ai piccoli ospiti del reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia

Sì è tenuta questa mattina presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia - Gaslini diffuso, la donazione di libri e fumetti per i bambini e le bambine degenti, da parte degli ultras della Sanremese calcio della 'Gradinata Nord 1904'.



“L’intento - hanno spiegato i tifosi - è quello di donare un sorriso ed un momento di svago per i piccoli e per le piccole pazienti, grazie alla lettura di un libro o di un fumetto. Cogliamo l’occasione infine, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto dei libri e fumetti”.