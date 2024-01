Dissesto in via Martiri: l'inquilina della casa evacuata "Nessuno ci dà notizie certe. Casa Serena è lontana"

Sono stati attimi di vero terrore, domenica all'ora di pranzo, per Cynthia Ahuanari e la sua famiglia che, dalla propria casa, hanno assistito al dissesto statico di un muro di contenimento che è caduto rendendo inagibile la loro abitazione, in via Martiri della Libertà a Sanremo, causando loro non pochi problemi.

“Se ripenso a cosa abbiamo passato domenica mattina ho ancora il terrore per quello che sarebbe potuto succedere, per fortuna siamo ancora qui - ha esordito Cynthia Ahuanari - ma adesso chiediamo a chi di competenza una sistemazione dignitosa, non credo che per tutta Sanremo non ci sia di meglio per noi che una stanza a Casa Serena”.

Sul posto, come riportato dal nostro giornale già domenica mattina, c’è stato il tempestivo intervento da parte dei Vigili del Fuoco e della Municipale, anche se la sistemazione proposta a Cynthia e alla sua famiglia non è andata a genio fin da subito per ovvie motivazioni di natura logistica.

“Arrivati i Vigili che ci hanno messi al sicuro e siamo stati trasferiti dalla Municipale, ma la sistemazione a Casa Serena non è una soluzione proponibile. E lo abbiamo detto fin da subito perché con due bambini che vanno a scuola e all’asilo non possono uscire di casa alle 6 per entrare a scuola alle 8. Io non sono automunita e non posso nemmeno licenziarmi dal lavoro per portare all’asilo mia figlia”. Cynthia chiede risposte chiare e precise in modo tale che possa organizzarsi di conseguenza al di là del fatto accaduto domenica mattina.

“Attualmente viviamo tutti insieme a casa dei miei suoceri - ha fatto notare Cynthia Ahuanari - ma siamo in un bilocale e siamo in troppi. Fino ad ora nessuno mi ha saputo dire nulla, c’è stato un continuo rimpallo di competenze e non so nemmeno le tempistiche sull’agibilità dell’immobile lasciato domenica mattina. Vorrei solo avere notizie certe in maniera tale da eventualmente lasciare quella casa e prenderne un’altra sempre in affitto, ma questo clima di incertezza sta diventando pesante”.

"Martedì sera - termina - ci è stato girato il documento di inagibilità dell'immobile, ci stato detto che il muro caduto é condominiale e che il comune non ha nessuna responsabilità, purtroppo è una situazione complessa perché l'altro condominio aveva appena cambiato amministratore. Noi, data la situazione, stiamo cercando un appartamento in affitto. Speriamo trovare qualcosa che stia dentro il nostro budget, al più presto".