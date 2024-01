Bordighera, futuro dell'ospedale 'Saint Charles': primo contatto tra il sindaco Ingenito e il nuovo Dg di Asl1 Galbusera

“Ieri mattina ho avuto con piacere un colloquio con la dottoressa Maria Elena Galbusera, nuovo Direttore Generale dell'Asl1 Imperiese”. Così il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, commenta il primo contatto con il massimo dirigente di Asl1 appena entrata in carica.

“Dopo aver ripercorso l'iter che ha portato alla firma del contratto con la società Gvm Care & Research per la gestione dell'ospedale 'Saint Charles', abbiamo approfondito il cronoprogramma per il passaggio di consegne - aggiunge Ingenito - nei prossimi giorni effettueremo insieme un sopralluogo per fare il punto sui nuovi reparti e sugli interventi strutturali che hanno riguardato l'edificio e in particolare le sale operatorie. Il comune auspicio è di portare avanti la proficua collaborazione tra amministrazione e Asl1 per garantire un'efficace assistenza sanitaria a tutti i cittadini del comprensorio intemelio".