Bordighera: esposto in comune, scatta la diffida per il dehors installato nella città alta

Il caso era esploso a fine dicembre sui social network e, in particolare, sui gruppi della città delle palme. Stiamo parlando del dehors di un locale di Bordighera Alta. Secondo molti residenti ‘stonerebbe’ con il resto del paese mentre altri non hanno trovato grossi problemi in merito.

Una diatriba che, gioco forza, è approdata in comune dove sono arrivati alcuni esposti per il dehors del ristorante ‘La Piazzetta’. E’ stata quindi emanata la diffida nei confronti dei titolari del locale, con la richiesta di rimozione immediata delle protezioni verticali installate a chiusura degli elementi di copertura. L'ufficio tecnico non ha rilasciato nessuna autorizzazione, in quanto il dehors così realizzato è contrario al regolamento comunale per il centro storico.

Secondo la diffida l’installazione contrasta con il regolamento dei dehors. Sarà la Polizia Municipale a verificare il corretto ripristino dei luoghi e, in caso contrario, sarà il Comune a rimuovere il dehors, applicando le sanzioni previste.