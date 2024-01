Sanremo: sabato prossimo appuntamento con l'Open Day del polo scolastico al 'Ruffini-Aicardi' di Bussana

Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie potranno partecipare, sabato prossimo dalle 10 alle 16, all’Open Day del Polo Scolastico dell’Istituto Ruffini-Aicardi di Bussana-Valle Armea.

“In questa occasione – dice la professoressa Katya Renda Paolino, referente per l’Orientamento - i nostri ospiti potranno nuovamente incontrare docenti e studenti dell’istituto per ulteriori chiarimenti sugli indirizzi di studio Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, in particolare sui progetti e attività, attuati in base all’autonomia scolastica, che ci caratterizzano e ci differenziano da altri istituti. Abbiamo già incontrato numerosi studenti e famiglie in occasione di eventi organizzati dalle scuole medie del territorio, ma rinnoviamo il nostro invito per sabato, utile anche per visitare la nostra sede scolastica, attrezzata per una didattica moderna e accogliente, con due corsi di studio quinquiennali che permettono accesso all’università e inserimento nel mondo del lavoro”.