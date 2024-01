Sanremo omaggia Toto Cutugno: le parole de “L’italiano” illumineranno via Matteotti

Sanremo e il suo salotto buono omaggiano un’altra colonna della canzone italiana. Dopo “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno, saranno le parole de “L’italiano” di Toto Cutugno a illuminare via Matteotti nella settimana del Festival (e, forse, anche dopo). La canzone fu in gara nel 1983.

La Città dei Fiori e la kermesse vogliono così tributare il cantante morto il 22 agosto del 2023 che ha portato il suo brano, quasi un inno, in giro per il mondo, così come fece Modugno con la canzone italiana più famosa si scala internazionale.

Questa mattina zono iniziati i lavori per l’installazione della scritta che, molto probabilmente, sarà inaugurata prima dell’inizio della 74ª edizione del Festival di Sanremo proprio come già successo per “Nel blu, dipinto di blu” quando Amadeus e il sindaco Alberto Biancheri attivarono il pulsante per accendere le luminarie con il testo di Modugno.

Le immagini dell'accensione, il 30 gennaio 2020: