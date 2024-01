Bordighera: installati venti nuovi cestini in città per la raccolta delle deiezioni canine (Foto)

Sono stati installati a Bordighera, tra fine dicembre e inizio gennaio, 20 nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine. La posa, a cura degli operai del Comune, è stata fatta su indicazione dell’Assessore Giovanni Allavena con l’obiettivo principale di aumentare il numero di contenitori a disposizione e, in alcuni casi, di sostituire quelli ormai rovinati.

Tra i luoghi interessati ci sono tra l’altro via Winter, via al Camposanto in direzione del campo sportivo, via Aurelia nei pressi di via Garnier, il porto turistico, piazza Eroi della Libertà, piazzale Raoul Zaccari, il Palazzo del Parco, piazza Garibaldi, piazzale dei Pennoni, piazza Guggenheim, via Romana (2), corso Europa (angolo corso Italia), frazione Borghetto.

Come da regolamento comunale sulla tutela degli animali, il proprietario di cani è tenuto a portare con sé un contenitore con acqua (non inferiore al mezzo litro) con cui pulire gli spazi sporcati; l’obbligo è in vigore su tutto il territorio comunale compresi marciapiedi, strade, sentieri, aiuole, spiagge (stagione invernale), aree private aperte al pubblico.