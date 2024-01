La bordigotta Sonia Viale nuovo consigliere regionale della Lega, torna a Genova

“Sono pronta a fare il mio dovere e dare il mio contributo, dando il massimo per il bene dei liguri, del nostro territorio, dei lavoratori e delle nostre imprese. L’ho sempre fatto e continuerò a farlo anche in futuro per l’impegno che inizia oggi come consigliere regionale. Ringrazio il segretario nazionale Matteo Salvini e il segretario ligure Edoardo Rixi. Naturalmente, rimango a disposizione della Lega di cui faccio parte da oltre 30 anni, senza mai dimenticarsi da dove siamo partiti”.

Lo ha dichiarato il nuovo consigliere regionale della Lega Sonia Viale a seguito della surroga avvenuta in apertura della seduta dell’Assemblea legislativa della Liguria. Avvocato, 57 anni, nata a Sanremo e residente a Vallebona, Sonia Viale è subentrata al 47enne genovese Alessio Piana che è stato nominato assessore regionale allo Sviluppo economico. Sonia Viale è stata eletta per la prima volta nel 1992 consigliere comunale di Ventimiglia e nel 1994 deputato della Repubblica nella XII legislatura.

Dal 2002 al 2006 ha ricoperto l’incarico di vice capo Dipartimento per la Giustizia minorile e nel 2006 di direttore generale del Contenzioso e dei Diritti umani del Ministero della Giustizia. Dal 2008 al 2010 è stata capo segreteria tecnica del Ministro dell'Interno Roberto Maroni. Nel 2010 è diventata sottosegretario all'Economia nel Governo Berlusconi IV e nel 2011 sottosegretario dell’Interno. Nel 2012 è stata eletta segretario della Lega Nord Liguria e nel 2015 è stata nominata vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione.