Imperia: 'Teatro in famiglia', domenica prossima ‘The bubbles rock show’ alle Opere Parrocchiali

Domenica prossima alle 16 terzo appuntamento della rassegna ‘Teatro in famiglia’, al teatro delle opere parrocchiali di Imperia in via Verdi 14, organizzata dal Gruppo Famiglia OP.

Si tratta di ‘The bubbles rock show’, un bellissimo spettacolo dove le protagoniste sono le bolle e il loro domatore Billy Bolla (finalista ad italia’s got talent) insieme al fisarmonicista, maestro Le Mat: ci faranno sognare e divertire per passare un pomeriggio spensierato. Costo del biglietto 10 euro. A seguire merenda offerta dal panificio Blengini.