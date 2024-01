Sanremo: finalmente la pensilina dell'autostazione è stata sistemata, terminati i lavori sul solettone (Foto)

Sono terminati i lavori di ripristino dei cornicioni e degli intonaci della soletta dell'autostazione sotto il solettone di piazza Colombo a Sanremo.

Nel corso degli interventi sono state anche recuperate e tinteggiate le ringhiere dello stesso solettone e sono state estirpate in modo definitivo tutte le erbacce presenti dai cornicioni con il ripristino degli stessi, dove necessario.

I lavori sono stati eseguiti, per conto del comune, dalla ditta Ecozetto, come ultima parte di intervento al seguito della demolizione dei fabbricati sul solettone avvenuto in estate. Sono stati eseguiti lavori di risanamento e riammodernamento della soletta, ora sicuramente più consona.

Un intervento da tanto tempo atteso, che ora dona un aspetto decisamente più accattivante ad una zona che, in passato, è stata spesso utilizzata da senza tetto e lordata da extracomunitari.