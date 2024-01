CNA Imperia e A.V. Security Solving: una serata esclusiva sulla gestione dei crediti

CNA Imperia è lieta di annunciare la collaborazione con A.V. Security Solving di Cuneo per una serata informativa dedicata alla gestione dei crediti, in programma il 19 gennaio alle ore 20.00 presso la sede di Sanremo, via Bartolomeo Asquasciati 12. L'evento sarà arricchito da un raffinato buffet.

"I punti chiave dell'intervento vertono sulla comprensione approfondita della natura del credito - si spiega nella nota -, le sue sfaccettature legali, fiscali ed extra giudiziali. Gli esperti di A.V. Security Solving guideranno i partecipanti attraverso strategie efficaci per trattare, gestire e tutelare i crediti aziendali.

La serata sarà incentrata sull'approfondimento della natura del credito in generale, sui modi per trattarlo, gestirlo extra giudizialmente, legalmente e fiscalmente. A.V. Security Solving di Cuneo, azienda specializzata in soluzioni di sicurezza finanziaria e nella risoluzione dei problemi legati ai crediti, sarà un importante contributore alla discussione. L’A.V. Security Solving offre servizi avanzati di gestione e recupero crediti, garantendo soluzioni personalizzate e innovative per affrontare le sfide finanziarie delle imprese. Con competenze approfondite nel settore, fornisce servizi che spaziano dalla prevenzione delle frodi alla gestione efficace dei crediti, offrendo consulenze mirate per proteggere le aziende da rischi finanziari.

Il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, sottolinea: "La gestione del rischio d'impresa è fondamentale per la sopravvivenza e la crescita delle imprese. In un contesto economico complesso, la serata sulla gestione dei crediti diventa un momento cruciale per imparare a difendere le aziende dai cattivi pagatori e garantire una gestione finanziaria sana."

Argomenti trattati durante l'evento:

- La natura dei crediti: fatturazione, proposte di parcellazione, scontrini, sottoscrizioni.

- Trattamento e gestione dei crediti: extra giudiziale, legale e fiscale.

- Prescrizioni e come interromperle.

- Inoltro di "diffida e mora" e applicazioni in base al soggetto ricevente.

- Gestione degli incassi derivanti da azioni di recupero crediti extra giudiziale.

- Gestione giudiziale del credito con l'intervento del Pregiatissimo Avvocato Antonio Dell’Aversana.

- Informazioni commerciali/fiduciarie con il Dott. Alessandro Lupo, titolare di Lupo Investigazioni.

- Crediti finanziari e fiscali: una panoramica completa.

- Guida pratica ai crediti: aspetti finanziari e fiscali da conoscere.

- Strategie finanziarie e implicazioni fiscali nella gestione dei crediti.

- Consigli per ottimizzare la gestione aziendale in termini di crediti e tasse.

- Approfondimento sui vantaggi fiscali legati ai crediti aziendali.

- Ottimizzazione della gestione finanziaria e minimizzazione dell'impatto fiscale.

- Benefici finanziari e opportunità fiscali legati ai crediti aziendali.

- Linee guida per un'eccellente pianificazione aziendale in ambito di crediti finanziari e fiscali.

- Regole e strategie per massimizzare i profitti in relazione a crediti e tassazione.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione dell'Avvocato Antonio Dell’Aversana, esperto in gestione giudiziale del credito, e del Dott. Alessandro Lupo, titolare di Lupo Investigazioni, che fornirà preziosi suggerimenti in merito alle informazioni commerciali/fiduciarie.

Per partecipare a questo importante appuntamento di formazione e networking, vi aspettiamo il 19 gennaio presso la sede di Sanremo della CNA Imperia. La conoscenza e la gestione efficace dei crediti sono fondamentali per il successo e la stabilità delle imprese, e questa serata offre un'opportunità unica di approfondire tali tematiche cruciali.

Non mancate l'opportunità di fare crescere la vostra impresa in modo finanziariamente intelligente!".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria CNA Imperia al 0184 500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it