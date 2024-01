Cambia la viabilità a Bordighera, via Garnier chiusa al transito veicolare

Sarà chiusa al transito veicolare via Garnier a Bordighera, nel tratto compreso tra il civico 21 e il civico 68, dove vi sarà anche divieto di sosta con rimozione forzata, domani, il 10 gennaio, dalle 8 alle 17 per consentire lo stazionamento di autocarri per lo scarico di mezzi d’opera necessari per i lavori di demolizione della struttura denominata “Oasi”.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Durante gli orari di chiusura verrà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Garnier compreso tra il civico 36 e il civico 68, con accesso consentito ai soli residenti o agli aventi diritto. La velocità massima consentita è di 10 km/h.