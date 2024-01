Tutto pronto per la terza edizione del “Festival di Musica Barocca” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Nelle prossime settimane, come accade ogni anno in questo periodo, l’Orchestra Sinfonica si dividerà tra le prove per il 74° Festival della Canzone Italiana (in questo momento a Roma e a partire dal 12 gennaio al Teatro Ariston) e il Festival di Musica Barocca che giunge quest’anno alla terza edizione.

Dal 10 gennaio al 3 febbraio, saranno otto gli imperdibili concerti che porteranno a Sanremo, alla chiesa Luterana, importanti direttori d’orchestra e solisti specializzati nel repertorio barocco. Un cartellone che conquisterà sia gli estimatori di musica barocca, sia chi vuole iniziare a conoscerla e apprezzarla.

Il maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e ideatore del Festival introduce la nuova edizione: “Il termine ‘barocco’, in campo musicale, indica una fase piuttosto ampia dell’evoluzione artistica musicale, che si sviluppa in circa un secolo e mezzo. Più semplice definirne l’inizio, con la nascita della monodia, quindi dell’opera, del concerto e di varie forme strumentali. Meno netto è il passaggio al classicismo, che avviene in tempi e forme differenti in base all’area geografica. Giovanni Paisiello, vissuto tra il 1740 e il 1816, rappresenta bene quella fase intermedia tra conclusione del barocco e sorgere del classicismo. Ed è proprio con lui che mercoledì apriremo la terza edizione del Festival. Non mancheranno nel corso degli otto appuntamenti Georg Friedrich Händel (una delle principali personalità del pieno periodo barocco), Antonio Vivaldi (protagonista assoluto del secondo concerto del Festival) e compositori spesso eseguiti in rassegne dedicate al barocco come Johann Bach, Arcangelo Corelli, Francesco Durante. A questi si aggiungeranno alcuni compositori meno noti in Italia che hanno dato però un grande contributo a questo stile. Su tutti voglio ricordare Johann Friedrich Fasch - un grande violinista e compositore tedesco dell'età barocca - e Carl Philipp Emanuel Bach compositore, organista e clavicembalista figlio del celebre Johann Sebastian. Ogni concerto vedrà come protagonista un diverso strumento barocco: fagotto, oboe, violoncello, flauto... Strumenti che saranno suonati da solisti di altissimo livello come Francesco Nicolosi, Emanuel Liparuolo, Salvatore Ruggiero, Mariano Dapor, Simon Luethi, Silvia Colageo. Non mancherà anche un appuntamento dedicato alla ‘voce’, con il soprano Francesca Mercadante”.

Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa Luterana in Corso G. Garibaldi il mercoledì e il sabato. Il biglietto sarà unico (costo 5 euro).

Mercoledì 10 gennaio h.18.00

Direttore: Giancarlo De Lorenzo

Solista: Francesco Nicolosi (pianoforte)

Sabato 13 gennaio h.18.30

Direttore: Gianluca Greco

Solista: Emanuel Liparulo (fagotto)

Mercoledì 17 gennaio h.18.00

Direttore: Manuel Tevar

Solista: Salvatore Ruggiero (oboe)

Sabato 20 gennaio h.18.00

Direttore e solista: Mariano Dapor (violoncello)

Mercoledì 24 gennaio h.18.00

Direttore: Alfonso Todisco

Solista: Simon Lueth (violino)

Sabato 27 gennaio h.18.00

Direttore: Francesco D’Arcangelo

Soprano: Francesca Mercadante

Mercoledì 31 gennaio h.18.00

Direttore: Stefano Aiolli

Solista: Silvia Colageo (flauto)

Sabato 3 febbraio h.18.00

Direttore: Giancarlo De Lorenzo