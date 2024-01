Diano Marina verso l'eliminazione delle barriere architettoniche: consultazione e integrazione del PEBA

Il Comune di Diano Marina ha adottato il PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) che riguarderà gli edifici e le strade pubbliche del centro cittadino.

“A seguito di confronti con associazioni del territorio e incontri con professionisti qualificati ed esperti, tra cui quello con Cristina Tealdi della Consulta Handicap Provinciale - dicono dal Comune - è stato affidato all'architetto Fiorenzo Marino il compito di produrre il PEBA, che da oggi è disponibile non solo per la consultazione ma anche per le osservazioni che potranno essere inviate via email all'ufficio protocollo, indirizzate all'ufficio lavori pubblici, per eventuali integrazioni al progetto”.