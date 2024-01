Intervento dei Vigili del Fuoco, nella tarda mattinata si oggi, per il crollo di una porzione di terreno, in via Martiri della Libertà a Sanremo.

Si è trattato del dissesto statico di un muro di contenimento che è caduto gravando su un palazzo. Sul posto i pompieri hanno disposto l'evacuazione di un appartamento al piano terra, occupato da un nucleo famigliare composto da 5 persone tra cui 2 minori.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Sanremo.