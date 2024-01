Cresce il mercato dell’auto elettrica in provincia di Imperia: le immatricolazioni salgono del 38,57%

Qualche piccolo investimento nell’infrastruttura, le prime amministrazioni comunali che allestiscono colonnine di ricarica, realtà dell’entroterra che si aprono al turismo green. I passi avanti nella direzione dell’auto elettrica in provincia di Imperia stanno dando i primi frutti e i dati di immatricolazione del 2023 sembrano darne una dimostrazione.

Rispetto all’anno precedente le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate del 38,57% passando da 70 a 97 nel giro di 12 mesi. Nell’anno che si è appena chiuso, in provincia di Imperia sono state immatricolate in totale 2.609 autovetture, con 97 clienti che hanno optato per l’elettrico. Dato che equivale al 2,69% del totale, contro il 2,25% del 2022 quando le immatricolazioni di elettriche sono state 70.

Nel 2023 il picco di vendite di auto elettriche si è registrato prima a febbraio (15) e poi a marzo (18), mentre la maggiore flessione è stata ad aprile (2) e poi a giugno (4) e agosto (4).