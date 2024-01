Sanremo: 25enne trovato morto in via Pietro Agosti, il corpo potrebbe essere stato portato nel cunicolo

Potrebbe essere stato portato dopo la morte, Danilo Fedele il 25enne scomparso alla vigilia di capodanno e trovato in un canale di ispezione del torrente San Romolo in via Pietro Agosti.

Mentre proseguono le indagini della Procura, come scrive oggi l’agenzia Ansa - non è escluso che il corpo sia stato portato nel cunicolo quando era già morto. Mentre la Procura ha aperto un'indagine per omicidio, non c’erano però evidenti tracce di violenza sul corpo. All’abitazione del 25enne sono stati apposti i sigilli mentre gli inquirenti hanno ascoltato diverse testimonianze.

Ora c’è attesa per i risultati dell’autopsia e per la verifica della immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.