Santo Stefano al Mare: il centro storico si anima per l’epifania, Garibaldi "Una giornata di svago"

Una giornata di festa per l’Epifania nel suggestivo centro storico di Santo Stefano al Mare. “In occasione del sei gennaio - afferma l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi - abbiamo voluto regalare una giornata di svago ad adulti e bambini. Dalle 8 alle 20 sarà possibile fare shopping tra le bancarelle degli ambulanti di Forte dei Marmi. Sul Lungomare i bambini si potranno divertire con i gonfiabili, messi a disposizione gratuitamente. Infine, a partire dalle 16:30 ‘La Befana viene in bicicletta’: una Befana, un po’ meno tradizionale, abbandonerà la scopa per raggiungere il borgo pedalando sulla pista ciclopedonale e regalerà dolci ai bambini. Un’iniziativa per valorizzare il nostro Parco Costiero ed incentivare la mobilità green”.