Festeggiando la Befana, il maltempo non ferma 'Bordighera Christmas Quest' in corso Italia (Foto e video)

Il maltempo non ferma 'Bordighera Christmas Quest' in corso Italia. E' iniziata, questa mattina, la manifestazione, che durerà tre giorni, proposta dal comune di Bordighera in collaborazione con Confesercenti e Espansione Eventi di di Paola Savella, per festeggiare la Befana, che consegnerà ai più piccini giochi e doni.

Corso Italia fino al 7 gennaio, dalle 10 alle 19, sarà, infatti, animato da laboratori, giochi per bambini, spettacoli, truccabimbi, musica, stand di artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico con prodotti tipici liguri e non solo. Nonostante la pioggia questa mattina hanno aperto gli stand nei quali i passanti, armati di ombrello, hanno potuto trovare vere e proprie bontà: olio, olive e prodotti tipici liguri, funghi, tartufi, focaccia genovese, farinata e focaccia tipo Recco, prodotti agricoli del Piemonte, vini e spumanti doc, farine e pasta artigianale, biscotti, specialità del Trentino, della Toscana e della Sardegna, formaggi, salumi, cappelletti, arancini siciliani, peperoncini, spremuta di melograno, caldarroste, crepes, prodotti al pistacchio, miele, frutta, noci ma anche piante e libri. Secondo il programma, maltempo permettendo, oggi vi saranno anche "La Befana nella neve" (The befana in the snow…), laboratorio a cura di Usborne edizioni per giocare, divertirsi ed imparare l’inglese e, alle 15, animazione con Albus Silente, preside della scuola di magia di Hogwarts.

Domani, il 6 gennaio, dalle 10, è prevista la Befana ti aspetta nella sua casa mentre dalle 10 alle 18 andrà in scena “La corona di stelle”, laboratorio di manualità per la realizzazione della corona dei Re Magi presso lo stand Robirò small lab. Alle 15, invece, la Befana arriverà sui trampoli. Alle 16, infine, si potrà fare merenda con cioccolata calda offerta dalla gelateria Coco’s.

Domenica prossima, il 7 gennaio, dalle 10 alle 13 vi sarà un special guest: Olaf. Dalle 10 alle 18 si terrà “Olaf il pupazzo di neve”, laboratorio di manualità presso lo stand Robirò small lab. Alle 15 verrà proposto “Giochiamo al Circo” Laboratorio ludico mentre alle 15.30 andrà in scena “Melodie nelle vie” con il gruppo itinerante “Sbanday Street Band”, evento a cura della città di Bordighera in collaborazione con l’associazione Fare Musica di Sanremo.

Tutti i giorni, invece, sono in programma “Una calza anche per noi” e “La pesca magica di befana Mirtilla!” a cura del Gattile di Ventimiglia, truccabimbi e il Microcirco con la “Piazza dei Balocchi” e i giochi di una volta: bolle di sapone giganti, il tiro ai barattoli e la pesca delle ochette e la corsa con i cavallini.